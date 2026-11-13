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Despliegan operativo en bancos y comercios por el Buen Fin

Por: Christyan Estrada

12 Noviembre 2026, 22:29

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El esquema de vigilancia implementará patrullajes en puntos de mayor concentración de compradores del trece al diecisiete de noviembre.

Despliegan operativo en bancos y comercios por el Buen Fin

La Policía Municipal de Ramos Arizpe reforzó los recorridos de vigilancia en bancos, establecimientos comerciales y zonas de mayor afluencia de personas ante el incremento de compradores previsto durante el Buen Fin, que se desarrollará del 13 al 17 de noviembre.

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El dispositivo preventivo comenzó este jueves 12 de noviembre y contempla presencia policial en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de reducir riesgos de robos y otros delitos durante los días de mayor actividad comercial.

 

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que los elementos realizarán patrullajes constantes y labores de proximidad social, principalmente en establecimientos donde se espera una mayor concentración de clientes y vehículos.

Estrategia preventiva y recomendaciones a la ciudadanía

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el fortalecimiento de la vigilancia busca ofrecer condiciones de seguridad para compradores, comerciantes y trabajadores, además de favorecer las ventas de los negocios locales durante esta temporada.

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La estrategia contempla atención especial en instituciones bancarias y áreas comerciales, donde el movimiento de dinero y la afluencia de consumidores pueden incrementar la necesidad de medidas preventivas.

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Las autoridades recomendaron a la población mantener bajo resguardo sus pertenencias, evitar dejar objetos de valor visibles dentro de los automóviles y reportar cualquier situación sospechosa mediante los canales oficiales de seguridad.

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La vigilancia se mantendrá hasta el martes 17 de noviembre, cuando concluya el periodo de promociones, con recorridos orientados a prevenir incidentes y facilitar que las actividades comerciales se desarrollen con normalidad.

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