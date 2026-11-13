Despliegan operativo en bancos y comercios por el Buen Fin

El esquema de vigilancia implementará patrullajes en puntos de mayor concentración de compradores del trece al diecisiete de noviembre.

La Policía Municipal de Ramos Arizpe reforzó los recorridos de vigilancia en bancos, establecimientos comerciales y zonas de mayor afluencia de personas ante el incremento de compradores previsto durante el Buen Fin, que se desarrollará del 13 al 17 de noviembre.

El dispositivo preventivo comenzó este jueves 12 de noviembre y contempla presencia policial en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de reducir riesgos de robos y otros delitos durante los días de mayor actividad comercial.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que los elementos realizarán patrullajes constantes y labores de proximidad social, principalmente en establecimientos donde se espera una mayor concentración de clientes y vehículos.

Estrategia preventiva y recomendaciones a la ciudadanía

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el fortalecimiento de la vigilancia busca ofrecer condiciones de seguridad para compradores, comerciantes y trabajadores, además de favorecer las ventas de los negocios locales durante esta temporada.

La estrategia contempla atención especial en instituciones bancarias y áreas comerciales, donde el movimiento de dinero y la afluencia de consumidores pueden incrementar la necesidad de medidas preventivas.

Las autoridades recomendaron a la población mantener bajo resguardo sus pertenencias, evitar dejar objetos de valor visibles dentro de los automóviles y reportar cualquier situación sospechosa mediante los canales oficiales de seguridad.

La vigilancia se mantendrá hasta el martes 17 de noviembre, cuando concluya el periodo de promociones, con recorridos orientados a prevenir incidentes y facilitar que las actividades comerciales se desarrollen con normalidad.