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Despliegan fuerzas conjuntas para vigilar compras en Saltillo

Por: Antonio Herrera

13 Noviembre 2026, 22:24

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Con la participación interinstitucional, el operativo preventivo mantendrá recorridos continuos durante toda la temporada decembrina.

Despliegan fuerzas conjuntas para vigilar compras en Saltillo

Con la participación de autoridades municipales, estatales y federales, el alcalde Javier Díaz González puso en marcha el operativo de seguridad con motivo del Buen Fin 2026, mediante el cual se reforzará la vigilancia en Saltillo durante la temporada comercial y las celebraciones decembrinas.

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El dispositivo permanecerá activo hasta el próximo 6 de enero, con presencia en plazas comerciales, bancos, colonias, barrios y comunidades rurales.

Despliegue operativo y corporaciones participantes

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se desplegarán mil 270 elementos, 50 cadetes, 233 unidades y distintos grupos especializados, además del monitoreo permanente mediante mil 413 cámaras de videovigilancia. Los recorridos se realizarán de día y de noche en los principales corredores comerciales de la ciudad, con apoyo del Ejército, Guardia Nacional, Marina y corporaciones estatales.

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También se pidió a la población tomar precauciones al retirar dinero, evitar llamadas de extorsión y no realizar depósitos por compras en internet sin verificar los productos.

Reconocimiento empresarial y contactos de emergencia

Durante el arranque, representantes del sector empresarial reconocieron la coordinación entre autoridades y comerciantes para garantizar condiciones de seguridad durante uno de los periodos de mayor actividad económica del año. La Comisaría puso a disposición de la ciudadanía el número de emergencias 911, la línea municipal 844-414-11-14 y el ChatBot 844-893-09-09 para reportar cualquier situación.

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