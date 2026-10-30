Desplegará Saltillo operativo de seguridad para Halloween

También se contará con monitoreo mediante cámaras del Centro de Control y Comando (C2) y vigilancia con drones para detectar posibles situaciones de riesgo

Con el objetivo de prevenir incidentes durante las celebraciones de Halloween, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo desplegará un operativo especial este sábado 31 de octubre, con la participación de la totalidad de su estado de fuerza.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se reforzará la vigilancia en las calles ante la presencia de niñas, niños y adolescentes que saldrán a pedir dulces.

En las acciones participarán elementos de la Policía Municipal, Tránsito, el Grupo de Reacción Sureste y los 17 agrupamientos especializados, incluido Infancia Segura.

También se contará con monitoreo mediante cámaras del Centro de Control y Comando (C2) y vigilancia con drones para detectar posibles situaciones de riesgo.

Las autoridades exhortaron a madres y padres de familia a acompañar a sus hijos durante los recorridos, mientras que a los automovilistas les pidieron reducir la velocidad y conducir con precaución, además de recomendar a los peatones utilizar las banquetas.

Como parte de las actividades de proximidad social, la Comisaría repartirá dulces a las niñas y los niños que acudan a la comandancia ubicada en el cruce de Pérez Treviño y el periférico Luis Echeverría Álvarez, a partir de las 17:00 horas; las familias también podrán visitar el altar de muertos instalado en el vestíbulo.

Para reportar cualquier emergencia o situación sospechosa, la ciudadanía puede comunicarse al 911, al 844-414-11-14 o al ChatBot 844-893-09-09, además de utilizar los grupos ciudadanos de seguridad por WhatsApp.