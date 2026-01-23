Despido en GM no afectará la recaudación del ISN en Coahuila

El administrador fiscal indicó que para 2026 el estado proyecta recaudar cerca de 6 mil millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre Nómina

El despido masivo registrado recientemente en plantas de General Motors no tendrá un impacto negativo en la recaudación del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en Coahuila, aseguró el administrador fiscal general del estado, José María Morales Padilla, al señalar que el mercado laboral de la región mantiene capacidad de absorción y estabilidad en sus cadenas productivas.

Cambios dentro de empresa automotriz

El funcionario explicó que la salida de trabajadores ocurre en un contexto donde existía una sobreoferta de empleo, lo que abre la posibilidad de que gran parte del personal pueda ser reubicado en otras empresas. Este escenario, dijo, genera un ajuste natural en el mercado laboral sin afectar de manera directa la base gravable del ISN.

Morales Padilla destacó que General Motors continuará operando e invirtiendo en la entidad, aunque con un cambio en el enfoque productivo, privilegiando los vehículos de combustión interna ante la modificación de estímulos a la electromovilidad en Estados Unidos. Esta continuidad productiva añadió, permitirá mantener activas las cadenas industriales y de proveeduría.

Se ajustan metas a corto plazo

En términos de ingresos, el administrador fiscal indicó que para 2026 el estado proyecta recaudar cerca de 6 mil millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre Nómina, cifra que se mantiene alineada con las expectativas financieras. Precisó que durante 2025 se alcanzaron metas cercanas a los 5 mil 500 millones de pesos, incluso considerando los ajustes naturales de empleo que suelen presentarse entre noviembre y enero.

No existen impactos negativos

También apuntó que los movimientos laborales registrados hacia el cierre del año pasado no representaron una afectación significativa, ya que este periodo históricamente presenta fluctuaciones en el empleo formal, de acuerdo con los registros del Seguro Social.

Con este panorama, la Administración Fiscal del Estado descartó impactos negativos tanto en la recaudación del ISN como en la estabilidad económica regional derivada de los ajustes laborales en el sector automotriz.