José Raúl, de 35 años, y sus hijos Josué, de 17, y Diana Monserrat, de 7, recibieron sepultura tras morir en el ataque armado en Nuevo León.

Entre el dolor y la consternación, familiares y amigos dieron el último adiós a José Raúl, de 35 años, y a sus hijos Josué, de 17, y Diana Monserrat, de apenas 7 años, quienes fueron sepultados en el panteón San Ignacio, en Ramos Arizpe, después de ser asesinados durante un ataque armado en el municipio de Galeana, Nuevo León.

Los tres integrantes de la familia perdieron la vida durante una agresión registrada la madrugada del lunes en la comunidad de Boca del Refugio, donde también resultó lesionado Raúl, un menor de 12 años que logró sobrevivir.

Traslado funerario a Ramos Arizpe y temor de los deudos

Los cuerpos fueron trasladados el miércoles a Ramos Arizpe, municipio donde residía la familia, para ser velados en las capillas San Ángel, ubicadas sobre el bulevar Plan de Guadalupe.

Durante los servicios funerarios, familiares de las víctimas expresaron su preocupación por la seguridad de los sobrevivientes, ante el temor de que puedan registrarse nuevas agresiones.

Exigencia de justicia en Nuevo León

El triple homicidio dejó a una familia marcada por la pérdida de tres de sus integrantes, entre ellos dos menores de edad, mientras continúa la exigencia de que las autoridades de Nuevo León esclarezcan las circunstancias del ataque y determinen quiénes fueron los responsables.