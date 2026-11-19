En las imágenes del sepelio se observa el momento en que los elementos estatales llegan con las coronas y los apoyos para las personas reunidas en el lugar

Elementos de la Policía de Investigación y Análisis, así como de la Policía Estatal de Coahuila, acudieron a los servicios funerarios de los tres integrantes de una familia asesinados durante un ataque armado en Galeana, Nuevo León, para brindar acompañamiento y protección a sus familiares, quienes manifestaron temor ante posibles represalias.

Durante el sepelio, realizado en Ramos Arizpe, los elementos llevaron coronas de flores y proporcionaron apoyo logístico para atender a las personas que acudieron a despedir a las víctimas. Entre los artículos entregados había sillas, toldos y alimentos, como pan, con el propósito de apoyar a los deudos y a quienes permanecieron acompañándolos durante los servicios funerarios.

Despiden en Ramos Arizpe a las víctimas del ataque en Galeana

Las víctimas fueron identificadas como José Raúl, de 35 años; su hija Diana Monserrat, de 7 años, y su hijo Josué, de 17. Los tres perdieron la vida durante una agresión armada registrada el pasado lunes 16 de noviembre en la comunidad Boca del Refugio, en el municipio de Galeana, Nuevo León. Otro menor de la familia resultó lesionado y sobrevivió al ataque.

Familiares solicitan protección ante temor por su seguridad

Familiares señalaron que mantienen temor por su seguridad, debido a que, según su versión, los hombres armados que perpetraron la agresión se llevaron algunas credenciales de elector e identificaciones de integrantes de la familia. Esta situación incrementó su preocupación ante la posibilidad de que puedan ser localizados nuevamente, por lo que solicitaron apoyo y vigilancia a las autoridades de Coahuila.

En las imágenes del sepelio se observa el momento en que los elementos estatales llegan con las coronas y los apoyos para las personas reunidas en el lugar. La presencia policial tuvo como propósito acompañar a la familia durante la despedida y contribuir a que los servicios funerarios se desarrollaran con mayor tranquilidad, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el ataque y localizar a los responsables.