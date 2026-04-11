Despiden a trabajador fallecido en choque ferroviario en Saltillo

Los servicios funerarios se realizaron en una capilla sobre el bulevar Jesús Valdés, mientras que la misa de cuerpo presente fue en la Iglesia Espíritu Santo

Familiares y seres queridos despidieron este viernes a José Manzanares Vélez, de 51 años, trabajador de General Motors (GM) que perdió la vida tras el accidente entre un tren y un camión de transporte de personal de la empresa DM Control que ocurrió la madrugada del jueves en Saltillo.

Los servicios funerarios se realizaron en una capilla ubicada sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, mientras que la misa de cuerpo presente se llevó a cabo en la Iglesia Espíritu Santo, para posteriormente ser sepultado en el Panteón Valle de Santo Cristo.

El trabajador de GM, viajaba en la parte trasera de la unidad al momento en que fue impactada en el cruce de los bulevares Nazario Ortiz Garza y Vito Alessio Robles, donde también resultaron lesionados al menos 15 trabajadores.

De acuerdo con testimonios de sus familiares, José Manzanares contaba con 17 años de antigüedad en la empresa, donde recientemente había sido reubicado en un área de laboratorio tras haber laborado en ensamble.

Sus compañeros lo recuerdan como una persona trabajadora, tranquila y dedicada a su familia. Era padre de tres hijos —de 18, 24 y 26 años— y esposo de Rosario, quienes enfrentan ahora la pérdida en medio del proceso de duelo.

Familiares relataron que, tras el accidente, acudieron a un hospital particular donde fueron trasladados los heridos, con la esperanza de encontrarlo con vida, hasta que personal de la empresa les confirmó que había fallecido en el lugar del impacto.

El trabajador había concluido su jornada durante la madrugada y se dirigía a su domicilio en el sector de Mirasierra cuando ocurrió el accidente.

Hasta el momento, indicaron que han recibido acompañamiento inicial por parte de personal de la empresa GM, aunque los temas legales e indemnización aún no han sido abordados debido a la situación que atraviesa la familia.

El caso ha generado consternación entre compañeros de trabajo y la comunidad, al tratarse de uno de los accidentes más graves registrados recientemente en cruces ferroviarios de la ciudad.