Despiden a subdirectora de Torreón; dos heridos siguen graves

De acuerdo con las indagatorias, también se advierte que los hermanos rodearon un jardín de preescolar antes de continuar su trayecto hacia el plantel educativo

Este fin de semana, familiares, amigos y su hijo dieron el último adiós a la subdirectora de la Secundaria número 13, quien lamentablemente perdió la vida tras ser atacada durante la agresión perpetrada por los gemelos David y Carlos, el pasado jueves por la mañana, cuando irrumpieron en el plantel ubicado en el ejido La Unión, en Torreón, y arremetieron contra alumnos y personal docente.

Dan de alta a una estudiante y el director sale de terapia intensiva

Mientras sus seres queridos le dieron el último adiós, las autoridades de la Fiscalía General del Estado dieron a conocer que la estudiante de 17 años que también fue atacada por los presuntos responsables antes de que ingresaran a la secundaria ya fue dada de alta.

Asimismo, el director del plantel, el profesor Gerardo Villarreal, salió de terapia intensiva, aunque continúa en proceso de recuperación.

Un profesor y un alumno permanecen graves

Sin embargo, la situación continúa siendo delicada para el profesor Ricardo Quintana Ruiz, de 54 años, quien habría intentado impedir la agresión y fue atacado a machetazos, así como para el estudiante John Alexis García Quezada, de 12 años.

Ambos permanecen internados en terapia intensiva y su estado de salud es reportado como grave, por lo que continúan luchando por recuperarse de las lesiones sufridas durante el ataque.

Fiscalía analiza evidencias sobre las circunstancias del ataque

En tanto, la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Entre las evidencias que tiene en su poder se encuentra un video en el que presuntamente se observa a los dos jóvenes cambiarse de ropa antes de dirigirse a la Secundaria 13.

De acuerdo con las indagatorias, también se advierte que los hermanos rodearon un jardín de preescolar antes de continuar su trayecto hacia el plantel educativo.

La vestimenta que presuntamente utilizaron durante la agresión tendría similitudes con la que previamente habrían mostrado en publicaciones difundidas a través de sus redes sociales, donde también aparecían símbolos satánicos.

Estos elementos forman parte de las líneas de investigación que buscan establecer la planeación y las circunstancias previas al ataque contra alumnos y docentes, que dejó como saldo una víctima mortal y varias personas lesionadas.