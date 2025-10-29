Despiden a recolector de basura por grafitear calles de Saltillo

Por: Antonio Herrera 28 Octubre 2025, 16:24



La Dirección de Servicios Públicos del Municipio de Saltillo informó que inició una investigación interna tras la difusión de un video en el que se observa a un trabajador del área realizando un acto indebido en una pared de la colonia Brisas. La dependencia señaló que ya se revisan los hechos para determinar las responsabilidades civiles, laborales y penales correspondientes. Las autoridades municipales recalcaron que este tipo de conductas no representan los valores ni el compromiso del personal de recolección de basura, quienes diariamente desempeñan su labor con respeto hacia la ciudadanía. “Reprobamos categóricamente esta acción y daremos seguimiento jurídico para que se apliquen las medidas legales que correspondan”, informó la Dirección de Servicios Públicos a través de un comunicado oficial. Finalmente, la dependencia dio a conocer que una cuadrilla del área ya se encuentra trabajando en la reparación de la pared afectada, como parte de las acciones inmediatas para atender el incidente y mantener en buen estado los espacios públicos de la ciudad.