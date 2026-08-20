Despiden a Pablo, joven que iniciaría preparatoria en Saltillo

La tragedia deja además un llamado a la reflexión para los jóvenes y sus familias sobre la importancia de cuidarse y evitar situaciones de riesgo

Familiares y amigos despidieron a Pablo, de 14 años, quien perdió la vida tras ser víctima de una agresión presuntamente cometida por un familiar.

El adolescente había concluido recientemente la secundaria y se preparaba con entusiasmo para comenzar esta semana una nueva etapa en la preparatoria; incluso ya contaba con su uniforme, que finalmente no pudo estrenar.

Su lugar quedó vacío en el CBTis 97

Pablo formaba parte de los aproximadamente mil 200 estudiantes que iniciarían sus cursos de inducción en el CBTis 97, pero su lugar quedó vacío a causa de la tragedia.

Mientras sus compañeros comienzan su preparación académica, familiares y amigos acudieron a darle el último adiós, en medio del dolor por una vida que terminó de manera inesperada.

Presunto responsable permanece bajo resguardo

Por estos hechos, el tío del menor, señalado como presunto responsable de haberle causado la muerte, permanece bajo resguardo de las autoridades y deberá enfrentar el proceso correspondiente.

La tragedia deja además un llamado a la reflexión para los jóvenes y sus familias sobre la importancia de cuidarse, evitar situaciones de riesgo y valorar la vida, pues en cuestión de instantes el rumbo puede cambiar para siempre.