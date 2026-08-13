Despiden a Jared, joven asesinado en la colonia Rubén Jaramillo

Investigan la muerte de un joven de 23 años tras discusión de pareja en Saltillo; la acusada sigue detenida en el penal.

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Entre música colombiana, pasos de baile y lágrimas, familiares y amigos dieron el último adiós a Jared, de 23 años de edad, en las calles de la colonia Rubén Jaramillo, el barrio donde creció y era conocido por vecinos y seres queridos.

La despedida estuvo marcada por recuerdos, abrazos y muestras de cariño hacia el joven, cuya muerte ha dejado consternada a la comunidad.

Quienes convivieron con Jared lo describieron como un muchacho tranquilo, alejado de los problemas y que, aseguraron, no acostumbraba recurrir a la violencia para resolver sus diferencias.

Durante la despedida, sus amigos recordaron distintos momentos que compartieron con él y destacaron su forma de ser, mientras la música colombiana acompañaba el ambiente de dolor por su partida.

Las primeras versiones sobre el hecho señalaban que la tragedia habría comenzado después de que Jared pidiera a su esposa que dejara de consumir bebidas alcohólicas, situación que presuntamente habría provocado una reacción violenta.

Sin embargo, esta versión tendrá que ser confirmada por las personas que estuvieron presentes al momento de los hechos, por lo que hasta ahora forma parte de las líneas que deberán ser esclarecidas dentro de la investigación.

El caso podría dar un giro en los próximos días, luego de que trascendiera que la mujer señalada como presunta responsable de la muerte de Jared estaría argumentando que actuó en defensa propia.

La joven permanece internada en el penal de Saltillo bajo una medida cautelar, mientras avanza el proceso correspondiente y se determina qué ocurrió realmente durante el enfrentamiento.

Además del fallecimiento de Jared, en los hechos también quedó involucrado un niño de cinco años de edad, cuya presencia ha incrementado la preocupación en torno al caso.

Ahora serán las autoridades judiciales las encargadas de analizar las pruebas, testimonios y demás elementos disponibles para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad que corresponda.