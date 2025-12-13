Despiden a Don Pancho, comerciante emblemático de Ramos Arizpe

Don Pancho fue pionero del comercio local, propietario de una de las pocas 'tienditas de la esquina' originales que aún sobrevivían en la ciudad

La muerte de Francisco Aguilar Coronado, Don Pancho, dejó un vacío profundo en la vida cotidiana de Ramos Arizpe, donde por décadas fue un referente del comercio local y de los tradicionales lonches de aguacate que marcaron a varias generaciones.

Don Pancho falleció a los 85 años, y este 13 de diciembre se llevara cabo su misa de cuerpo presente en la Iglesia San Nicolás Tolentino a las 8:00 horas, para posteriormente ser sepultado en el Panteón San Nicolás, de acuerdo con la información colocada en la capilla funeraria, donde está siendo velado de cuerpo presente este viernes 12 de diciembre.

Durante los servicios funerarios, su hijo Juan Ramón Aguilar recordó a su padre como un hombre entregado a su familia, al trabajo y a su comunidad, y pidió que su recuerdo no esté marcado por la tristeza, sino por el cariño.

Señaló que la mejor forma de honrar su legado es no olvidarlo, no olvidar a su familia ni los lonches que formaron parte de la historia del municipio.

“Que no lo recuerden con tristeza, sino como era: una persona muy platicadora, muy humana y siempre con ganas de ayudar al prójimo”, expresó, al destacar que Don Pancho disfrutaba profundamente vivir en Ramos Arizpe, un lugar al que llegó con ilusiones y del que se fue igualmente satisfecho.

Juan Ramón Aguilar subrayó que el negocio que su padre inició no desaparecerá, ya que los lonches continuarán como una forma de mantener vivo su legado en el mismo punto donde durante años atendió a sus clientes, frente a la tienda Yolis, un sitio que hoy resiente su ausencia.

Recordó además que Don Pancho fue pionero del comercio local, propietario de una de las pocas “tienditas de la esquina” originales que aún sobrevivían en la ciudad, y que dedicó toda su vida al trabajo, a su familia y a su esposa, Doña Margarita.

Finalmente, destacó el orgullo que Don Pancho sintió al recibir recientemente la Presea Miguel Ramos Arizpe, reconocimiento que consideró plenamente merecido y que, dijo, fue una inyección de ánimo al saber que era querido y recordado por la comunidad.

La presea permanece en su negocio, como testimonio de una vida dedicada al servicio y al trabajo honesto.

Los servicios funerarios se realizan en las Capillas Martínez, ubicadas en la calle De la Fuente y Pedro Gil Farías, en la colonia La Loma, en el municipio de Ramos Arizpe, a dos cuadras del bulevar Plan de Guadalupe, para su posterior sepultura en el Panteón San Nicolás de Tolentino este sábado 13 de diciembre.