Despiden a Anuel; maestros no acudieron al último pase de lista

Familiares, amigos y compañeros de clase despidieron este jueves al pequeño Anuel Esquivel, quien fue sepultado en el Panteón del Ejido San Rafael, en el municipio de San Pedro, Coahuila.

Sus compañeros de grupo realizaron un emotivo homenaje en su honor, donde le rindieron el último pase de lista, gesto que conmovió a la comunidad educativa y a los vecinos del Ejido San Miguel, de donde era originario.

Durante la despedida, un familiar del menor lamentó que ningún maestro de la escuela se presentara al homenaje, pese a que fueron invitados a participar. “Yo los invité a todos y ninguno se presentó”, expresó con tristeza.

El cortejo fúnebre partió del domicilio del niño rumbo al camposanto, entre flores, globos blancos y muestras de cariño que reflejaron el profundo pesar por su partida.

Por su parte la madre del pequeño desconsolada expresó nadie tiene la culpa, fue una tragedia, un accidente que me arrebató mi hijo, Dios me lo prestó 6 años y ahora está con él descanse el paz el pequeño Anuel