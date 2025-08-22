Despiden a 700 empleados; empresa lo liquida con carne y cerveza

Además del pago correspondiente, los trabajadores recibieron un paquete con carne y un six de cerveza, gesto que generó reacciones mixtas entre los afectados

Este jueves 21 de agosto, alrededor de 700 exempleados de la empresa Daimler se congregaron en la calle Benito Juárez, en el centro de Saltillo, para recibir su finiquito tras el cierre de operaciones de la planta.

Además del pago correspondiente a su liquidación, los trabajadores recibieron un paquete con carne para asar y un six de cerveza, gesto que generó reacciones mixtas entre los afectados.

De acuerdo con los testimonios, la empresa cumplió con el pago completo de las liquidaciones, lo cual representa un respiro temporal para los despedidos. Algunos manifestaron que aprovecharán los próximos días para descansar, mientras otros ya están enfocados en encontrar nuevas oportunidades laborales.

Sin embargo, existe preocupación por el futuro económico de las familias, ya que el dinero recibido podría no ser suficiente para sostenerse por mucho tiempo.

El cierre de la planta estaría relacionado con el impacto acumulado de las medidas arancelarias impuestas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afectaron directamente a la industria automotriz en México.

La baja en exportaciones y el aumento de costos operativos habrían llevado a Daimler a tomar la decisión de cesar sus actividades en la región, dejando a cientos de familias en una situación incierta.