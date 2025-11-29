Despedida honorífica a los oficiales caninos Bebeto y César

El olfato de los binomios K9 alcanza niveles de precisión cercanos al 99 por ciento, por lo que su apoyo en operativos los convierte en un recurso clave.

Un emotivo homenaje se llevó a cabo para los oficiales caninos Bebeto y César, quienes concluyeron su labor dentro de la Policía Municipal de Saltillo después de una trayectoria ejemplar. El acto, programado a las 10:00 a.m., marcó el cierre de años de compromiso, disciplina y servicio dedicados a fortalecer la seguridad en la ciudad.

La ceremonia tuvo lugar en la explanada de la Presidencia Municipal, donde autoridades, familiares y elementos de distintas corporaciones se reunieron para reconocer públicamente la entrega de estos binomios que participaron de manera significativa en diversos operativos y labores de apoyo. El espacio se convirtió en un punto de encuentro lleno de respeto y gratitud hacia la contribución de ambos oficiales caninos.

Como parte de la comitiva invitada, integrantes del H. Cuerpo de Bomberos de Saltillo asistieron al evento representados por los binomios K9 Mar y Rocky. Ellos se sumaron al tributo para despedir a sus compañeros de servicio, resaltando el legado, la valentía y la dedicación que Bebeto y César demostraron durante su trayectoria. Su trabajo, afirmaron, permanecerá en la memoria de quienes valoran la importancia de los equipos K9 en las tareas de seguridad pública.

Alcalde de Saltillo entrega medallas a los oficiales y comisionado de Seguridad destaca aportación de ambos

Durante el acto, el alcalde Javier Díaz González, encabezó la despedida simbólica de los caninos César y Bebeto, ambos integrantes de la unidad K9 de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El alcalde señaló que las tareas de seguridad en Saltillo se ejecutan desde distintos ámbitos, entre ellos el trabajo de los binomios, quienes participan en acciones de proximidad, prevención y reacción frente al delito.

Díaz González entregó medallas a los ejemplares y reconocimientos a los oficiales Armando Flores Pérez y Karina Reyna Ramos, manejadores de César y Bebeto. Afirmó que la corporación mantendrá coordinación con el gobierno estatal para fortalecer la seguridad en la capital de Coahuila.

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, destacó la aportación de ambos caninos durante sus años de servicio. Explicó que el olfato de los binomios K9 alcanza niveles de precisión cercanos al 99 por ciento y que su capacidad para detectar sustancias ilícitas y apoyar en operativos los convierte en un recurso clave para la corporación.

Quiénes son César y Bebeto, los caninos que concluyeron su servicio

César nació en 2017 en la República Checa y se incorporó al Grupo de Reacción Sureste en 2019. Su preparación incluye protección, ataque, detección de narcóticos, obediencia avanzada y paso de pista. A lo largo de su trayectoria participó en filtros carreteros, cateos y actividades de difusión en escuelas y espacios comunitarios.

Bebeto nació en 2015 y llegó a Saltillo como donación del Hill Country Dog Center de EUA. Su especialidad es la detección de narcóticos y también cuenta con entrenamiento de obediencia avanzada. Registros oficiales señalan que acumuló cerca de 2 mil 200 acciones operativas y alrededor de 100 exhibiciones en diversos puntos de la ciudad.