Desmienten ampliación de horario de venta de cerveza en Saltillo

El Gobierno Municipal desmintió rumores en redes sociales sobre un supuesto aumento en el horario de venta de bebidas alcohólicas para el partido de México

El Gobierno Municipal aclaró que no habrá modificaciones en el horario de venta de bebidas alcohólicas durante el partido de la Selección Mexicana de este domingo, luego de que en redes sociales comenzara a circular una imagen que asegura, de manera errónea, que los establecimientos podrán vender cerveza por más tiempo.

Las autoridades precisaron que los permisos para la venta de alcohol en tiendas de conveniencia, abarrotes y expendios continúan vigentes bajo el mismo esquema de siempre, por lo que el horario autorizado permanece de las 10:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde.

Subrayaron que la celebración del encuentro deportivo no justifica ningún cambio en la reglamentación municipal.

Ante la difusión de información falsa, el Ayuntamiento exhortó a la ciudadanía a verificar cualquier comunicado relacionado con disposiciones oficiales únicamente a través de los canales institucionales.

Asimismo, pidió evitar compartir publicaciones sin confirmar su autenticidad para no generar confusión entre la población.