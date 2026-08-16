Desmiente familiares fallecimiento de La Ponzoña

La mamá del conocido personaje aseguró que la noticia es falsa y que se encontraba hospitalizado en una clínica del municipio de San Pedro.

Luego de difundirse rumores a través de redes sociales en torno al presunto fallecimiento de José Guadalupe Luján, mejor conocido por muchos como La Ponzoña, su familia aseguró que la noticia es falsa y que hasta la tarde del día de ayer se encontraba hospitalizado en una clínica del municipio de San Pedro.

Conocido desde hace años por bailar en calles del centro y mercados rodantes de la ciudad, este personaje padece de episodios de epilepsia por lo cual realiza espectáculos callejeros para financiar su tratamiento médico.

Su madre detalló que al no tener recursos para ir a acompañarlo a la Laguna apela a que fuera trasladado al Hospital General de Saltillo.

Familiares de José Guadalupe aseguraron que, aprovechando la situación, han estado difundiendo a través de redes sociales presuntos mensajes de solicitud de apoyo donde publican números de cuenta o tarjetas falsas, por lo que su mamá hizo un llamado a contactarla de manera personal.

Advirtieron que hasta este momento desconocen el estado de salud de José Guadalupe debido a que no han tenido oportunidad de platicar con ningun médico y solo han tenido comunicación de personal administrativo, sin embargo, confían que el estado de salud del artista urbano pueda ser favorable.

Con información de Eric Pichardo