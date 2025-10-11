Desmiente CFE a Tony Flores: contratos fueron conforme a la ley

Tras acusaciones de Antonio Flores Guerra sobre contratos a empresas fantasma, la CFE negó que la licitación incumpliera la ley

Luego de que el diputado local y empresario carbonero Antonio Flores Guerra afirmara que la CFE le asignó contratos a empresas fantasma, la paraestatal desmintió a través de un comunicado que la licitación estuvo basada conforme a la ley.

Flores Guerra, diputado del PT y quien en años anteriores se vio beneficiado por contratos cercanos a los 2 mil millones de pesos, quedó fuera este año de las compras, y no dudó en acusar a la CFE de haber utilizado el esquema de “empresas fantasma”.

En un comunicado, la CFE aclaró que el proceso de licitación para la compra de carbón en Coahuila se hizo apegado a la legalidad. “Con este proceso inédito, la CFE reafirma el compromiso con la competencia en los procesos de contratación”, señala en el documento.

En este se destaca también la participación de productores locales, lo cual contribuirá al bienestar social y el fortalecimiento de la economía en la región.

“El pasado 8 de octubre de 2025 se emitió el fallo del concurso CFE-0001-CAAAT-0068-2025, correspondiente a la adquisición de carbón mineral térmico destinado a las centrales termoeléctricas José López Portillo y Carbón II. “La CFE reafirma el compromiso con la transparencia, legalidad y competencia en los procesos de contratación. Este concurso se realizó mediante convocatoria pública, con participación abierta y evaluación electrónica, conforme a la normatividad vigente y bajo principios de transparencia e igualdad entre proveedores.”

La CFE dio a conocer que el procedimiento fue solicitado por la Coordinación Regional de Producción Norte, con dos números de contratación por un monto de 7 mil 65 millones 284 mil 440 pesos.

La Unión Nacional de Productores de Carbón y la Unión Mexicana de Productores de Carbón emitieron un pronunciamiento público en el que agradecen a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y a la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, por su histórico apoyo al sector carbonífero de las regiones Carbonífera, Centro y Manantiales en el estado de Coahuila.

En rueda de prensa, Eduardo Ramos y Adolfo García, secretario y tesorero respectivamente de la Unión Nacional de Productores de Carbón, al lado de José Bogar Montemayor Garza y Eduardo Morales, presidente y tesorero de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, presentaron su posicionamiento en torno a los resultados de la reciente licitacion.

Los productores resaltaron que ninguna administración federal anterior había brindado un apoyo de esta magnitud al sector minero de Coahuila, por lo que reconocieron el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Mencionaron que la reciente adquisicion de carbon generará una importante derrama económica superior a los 12 mil 200 millones de pesos, que se distribuirán entre las regiones Carbonífera, Centro y Manantiales.

Indicaron esto biene a dar un respito a la crisis que se vive en estas regiones pues el impacto económico fortalecerá el empleo, la estabilidad y el bienestar de más de 40 mil familias que dependen directa e indirectamente de esta actividad productiva.