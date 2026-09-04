Desmayo de chofer provoca choque triple en V. Carranza

Un conductor se desmayó al volante e impactó a dos vehículos cerca de avenida Universidad, dejando solo daños en las unidades.

Un accidente automovilístico en el que se vieron involucrados tres vehículos particulares se registró la tarde de este jueves en una vialidad principal. El percance vial ocurrió sobre los carriles del bulevar Venustiano Carranza.

El choque múltiple se registró casi en el cruce con la avenida Universidad, sobre los carriles que conducen con dirección hacia el periférico. El siniestro en cadena generó afectaciones notables al tránsito de la zona y movilizó a los cuerpos de seguridad vial para atender el reporte.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades de tránsito, el accidente se originó cuando uno de los automovilistas perdió el control de su unidad; el conductor involucrado fue plenamente identificado por los oficiales en el lugar con el nombre de Rafael.

Las investigaciones preliminares señalan que el automovilista presuntamente sufrió un desmayo repentino mientras se encontraba al volante de su vehículo en movimiento; esta pérdida del conocimiento provocó que el conductor ya no pudiera controlar la trayectoria de su automóvil sobre el bulevar.

Al avanzar sin control, el vehículo manejado por Rafael terminó impactando de forma consecutiva a otras unidades que circulaban por el mismo tramo vial. El golpe en cadena causó daños materiales visibles en las carrocerías de los tres vehículos involucrados en el siniestro.

Oficiales de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo sucedido, ordenar el movimiento de los autos hacia el acotamiento y agilizar la circulación. Los ajustadores de las compañías de seguros correspondientes llegaron al sitio para iniciar los trámites y evaluar los daños materiales.