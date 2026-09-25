Designarán titular del INE en Coahuila el 29 de septiembre

Ese órgano estará integrado por seis consejeras y consejeros ciudadanos, además de las representaciones de los partidos políticos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral prevé definir el próximo 29 de septiembre a la persona que ocupará la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del INE en Coahuila, un día antes de la instalación formal del Consejo Local.

Miguel Ángel Castillo Morales, actual encargado de la Vocalía Ejecutiva, explicó que el concurso del Servicio Profesional Electoral Nacional se encuentra en su etapa final y que ya existe un listado de aspirantes que obtuvieron las calificaciones más altas y pueden ser considerados para las plazas disponibles.

La previsión es que la nueva persona titular sea designada el 29 de septiembre y que al día siguiente encabece la sesión de instalación del Consejo Local del INE en Coahuila.

Castillo Morales regresará a Organización Electoral

Castillo Morales confirmó que él participó en el procedimiento, pero no avanzó a las etapas finales de entrevistas y pruebas de habilidades, por lo que una vez realizada la designación regresará a su cargo como vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva.

“Yo volveré a mi cargo de vocal de Organización Electoral a partir de la designación del nuevo titular”, explicó.

La Vocalía Ejecutiva podrá ser ocupada por una mujer o un hombre, ya que el procedimiento todavía mantiene aspirantes de ambos sexos.

Castillo Morales señaló que actualmente existen ocho Vocalías Ejecutivas de juntas locales vacantes en el país, incluida la de Coahuila, y todas forman parte del mismo proceso de designación.

Consejo Local del INE será instalado el 30 de septiembre

La definición cobra relevancia debido a que el 30 de septiembre será instalado el Consejo Local del INE en Coahuila, con lo que comenzarán formalmente los trabajos correspondientes al proceso electoral federal en la entidad.

Ese órgano estará integrado por seis consejeras y consejeros ciudadanos, además de las representaciones de los partidos políticos.

Durante esta etapa también se prepara la integración de los consejos distritales que operarán en los ocho distritos de Coahuila y tendrán a su cargo distintas actividades relacionadas con la organización de la elección federal.

La sesión prevista para el 29 de septiembre será, por lo tanto, determinante para que Coahuila cuente con una nueva persona titular de la Vocalía Ejecutiva antes del inicio formal de los trabajos del Consejo Local.