Designarán al alcalde sustituto de Torreón esta semana

Entre los perfiles que han sido mencionados destacan el exalcalde y exgobernador Miguel Ángel Riquelme y el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro

Será durante esta semana cuando se defina quién ocupará la alcaldía de Torreón de manera sustituta, tras el fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda González.

Como se informó previamente, la diputada Guadalupe Oyervides señaló que, de acuerdo con el procedimiento legal establecido para la designación de un alcalde sustituto, corresponde al PRI presentar una propuesta formal al Congreso del Estado, instancia que tendrá la facultad de analizar y en su caso, avalar la propuesta.

Mientras se desarrolla este proceso, continúa la expectativa sobre quién podría asumir el cargo.

¿Quiénes son los candidatos para ocupar la presidencia municipal de Torreón?

Entre los perfiles que han sido mencionados destacan el exalcalde y exgobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, el actual secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, así como el primer regidor, quien actualmente funge como alcalde interino.

Por otra parte, el presidente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, adelantó que la propuesta deberá recaer en una persona militante del partido, con experiencia en la administración pública, pero a la vez que cuente con reconocimiento ciudadano y una trayectoria libre de señalamientos.