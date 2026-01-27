Designan a nuevo titular de Agua y Saneamiento de Ramos Arizpe

Nicanor Aguirre Flores asumirá la responsabilidad de dirigir las actividades administrativas y operativas de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento

La dirección de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) de Ramos Arizpe registró este lunes un cambio de titularidad luego de que Enrique Alatorre dejara el puesto de gerente general por motivos de salud, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Enrique Alatorre se separa del cargo a partir de febrero debido a una condición médica que requiere atención, según detalló el presidente municipal, quien explicó que la decisión se tomó atendiendo esta situación personal y organizacional.

Gutiérrez Merino destacó que Alatorre desempeñó sus funciones durante el último año y coordinó diversas acciones operativas al frente de EMAS.

En sustitución de Alatorre, fue designado Nicanor Aguirre Flores, quien asumirá la responsabilidad de dirigir las actividades administrativas y operativas del organismo operador de agua, con el encargo de dar continuidad al trabajo realizado y atender las necesidades de servicio de la comunidad de Ramos Arizpe.

El alcalde subrayó que Aguirre cuenta con experiencia en funciones relacionadas con el sector, incluida su participación en la extinta COMPARA.

Al asumir el cargo, Aguirre agradeció la confianza depositada por la autoridad municipal y se comprometió a desempeñar sus funciones de manera responsable, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento y dar seguimiento a proyectos pendientes.

El alcalde instruyó al nuevo gerente a mantener y fortalecer las acciones encaminadas a mejorar el abasto de agua y la gestión de EMAS, señalando que estos temas son prioritarios para el bienestar de la población.

Gutiérrez Merino explicó que el cambio de titularidad se realizó con base en criterios de gestión y con la finalidad de asegurar la operación constante del organismo.