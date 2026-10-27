Designan a Manuel Valdés Ruiz como contralor municipal de Torreón

El Cabildo aprobó el nombramiento, los estados financieros de septiembre y el avance de gestión financiera del tercer trimestre de 2026.

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Durante la Cuadragésima Sesión Ordinaria de Cabildo, el alcalde Miguel Riquelme tomó protesta a Manuel Valdés Ruiz como titular de la Dirección General de Contraloría Municipal para la administración 2026-2027. La designación se realizó en el marco de los acuerdos del Ayuntamiento relacionados con la transparencia y la supervisión de la gestión pública.

En la misma sesión, los integrantes del Cabildo aprobaron por mayoría el estado financiero correspondiente a septiembre y el avance de gestión financiera del tercer trimestre de 2026. También se presentó la información financiera de organismos descentralizados municipales, entre ellos SIMAS Torreón, DIF Torreón, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial, el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad, el Instituto Municipal del Deporte y el Instituto Municipal de Cultura y Educación, además de otras dependencias y organismos.

Por otra parte, el Cabildo aprobó por unanimidad una solicitud para regularizar la tenencia de la tierra a favor de una posesionaria del local comercial 110, ubicado en el bloque 1 del sector del Mercado Alianza. La medida permitirá avanzar en la certeza jurídica sobre la propiedad del inmueble.

Finalmente, los ediles avalaron por unanimidad nombrar una vialidad de la colonia José de las Fuentes como “Lic. Óscar Gutiérrez del Bosque”. Con estos acuerdos, el Ayuntamiento dio seguimiento a asuntos administrativos, financieros y de ordenamiento urbano durante la sesión ordinaria.