Desfile por 20 de noviembre llena calles de Saltillo

Estudiantes, cuerpos de seguridad y agrupaciones civiles recorrieron la ciudad en un evento que destacó por su organización y la respuesta de la comunidad.

Con la participación de instituciones educativas y corporaciones de seguridad, las calles de Saltillo se llenaron nuevamente de vida durante el desfile conmemorativo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

El alcalde Javier Díaz González encabezó por primera vez este evento cívico, mostrando entusiasmo y una actitud positiva ante la respuesta de la ciudadanía.

Durante el recorrido, estudiantes, maestros, elementos de seguridad y agrupaciones civiles ofrecieron una muestra de disciplina y coordinación, dando realce a una de las tradiciones más significativas para la ciudad.

El alcalde reconoció el esfuerzo de cada participante y destacó la importancia de mantener vivas estas celebraciones que fortalecen la identidad y la memoria histórica.

Así, de nueva cuenta, las calles de Saltillo pudieron disfrutar de un evento seguro, ordenado y lleno de participación ciudadana.

La presencia de las fuerzas del orden público permitió que el desfile transcurriera sin contratiempos, reafirmando que la colaboración entre autoridades y comunidad sigue siendo un pilar para preservar las tradiciones y garantizar espacios de convivencia.