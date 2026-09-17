Desfile de Independencia en Saltillo muestra orgullo mexicano

En el desfile participaron contingentes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza Aérea Mexicana, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal y Municipal

Miles de familias se congregaron este 16 de septiembre en Saltillo, capital de Coahuila, para presenciar el Desfile Cívico-Militar conmemorativo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

El recorrido se desarrolló sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre Francisco Coss y el periférico Luis Echeverría Álvarez, y fue encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En el desfile participaron contingentes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza Aérea Mexicana, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal y Policía Municipal de Saltillo, además de agrupaciones civiles.

La presencia de las distintas instituciones permitió mostrar la coordinación que existe en materia de seguridad, mientras las familias disfrutaron del paso de los contingentes en este tradicional acto patrio realizado en la capital del estado.

Al finalizar el evento, ciudadanos destacaron que este tipo de celebraciones permiten que niñas y niños conozcan la historia, valores y raíces que forman parte de México.

Las familias también expresaron su confianza en que Coahuila es un estado seguro y reconocieron el trabajo de las instituciones y de los elementos que diariamente participan en las labores de seguridad para mantener la tranquilidad de la población.