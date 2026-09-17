Desfile cívico-militar reúne a 20 mil personas en Torreón

Las autoridades reportaron que el desfile se desarrolló sin novedad, mientras que agentes de Tránsito y Vialidad se encargaron de abanderar el tráfico

Con la asistencia de alrededor de 20 mil personas, este miércoles se realizó el desfile cívico-militar conmemorativo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, encabezado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y el General de Brigada DEM Cristóbal Lozano Mosqueda, jefe de Estado Mayor de la XI Región Militar.

Participan fuerzas de seguridad y cuerpos de auxilio

En el desfile participaron alrededor de mil 200 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Servicio Militar Nacional, además de elementos de la Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal y Policía Municipal de Torreón. El recorrido inició en la calle Ramón Corona y avenida Morelos, con un operativo especial de seguridad y vialidad.

También desfilaron integrantes de Cruz Roja Mexicana, Protección Civil, Bomberos y el Pentatlón Militarizado, mientras que el cierre estuvo a cargo de más de 600 integrantes de La Ola, quienes recibieron el reconocimiento de los asistentes por su trabajo en la limpieza de la ciudad.

Desfile concluye sin incidentes

Las autoridades reportaron que el desfile se desarrolló sin novedad, mientras que agentes de Tránsito y Vialidad se encargaron de abanderar el tráfico ante el cierre de calles y garantizar el desarrollo ordenado de las actividades.