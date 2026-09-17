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Desfile cívico-militar reúne a 20 mil personas en Torreón

Por: Irene Zapata

15 Septiembre 2026, 17:42

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Las autoridades reportaron que el desfile se desarrolló sin novedad, mientras que agentes de Tránsito y Vialidad se encargaron de abanderar el tráfico

Desfile cívico-militar reúne a 20 mil personas en Torreón

Con la asistencia de alrededor de 20 mil personas, este miércoles se realizó el desfile cívico-militar conmemorativo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, encabezado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y el General de Brigada DEM Cristóbal Lozano Mosqueda, jefe de Estado Mayor de la XI Región Militar.

Participan fuerzas de seguridad y cuerpos de auxilio

En el desfile participaron alrededor de mil 200 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Servicio Militar Nacional, además de elementos de la Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal y Policía Municipal de Torreón. El recorrido inició en la calle Ramón Corona y avenida Morelos, con un operativo especial de seguridad y vialidad.

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También desfilaron integrantes de Cruz Roja Mexicana, Protección Civil, Bomberos y el Pentatlón Militarizado, mientras que el cierre estuvo a cargo de más de 600 integrantes de La Ola, quienes recibieron el reconocimiento de los asistentes por su trabajo en la limpieza de la ciudad.

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Desfile concluye sin incidentes

Las autoridades reportaron que el desfile se desarrolló sin novedad, mientras que agentes de Tránsito y Vialidad se encargaron de abanderar el tráfico ante el cierre de calles y garantizar el desarrollo ordenado de las actividades.

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