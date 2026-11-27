Tres personas permanecen en prisión preventiva y otras cuatro son buscadas por su presunta participación en un desfalco millonario a la empresa Rassini.

El caso por el presunto desfalco millonario en contra de Rassini, una de las empresas más emblemáticas de Piedras Negras, dio un paso firme. Un juez de control impuso prisión preventiva justificada a tres de los siete imputados, entre exempleados y proveedores, vinculados a proceso por un daño patrimonial que supera los 220 millones de pesos. Los otros cuatro no se presentaron a la audiencia, fueron declarados sustraídos de la acción de la justicia y al momento se encuentran prófugos.

Hasta ahora, los señalados enfrentaban el proceso en libertad. La nueva resolución se emitió el 11 de noviembre, a petición del Ministerio Público en coadyuvancia del despacho denominado “Colegio de Consultores”, quienes encabezan la asesoría jurídica de la empresa. En la misma audiencia, el juez fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria y autorizó obtener la información bancaria de los imputados presentes.

Con más de medio siglo en Piedras Negras, Rassini es un referente industrial de la región y sostiene cerca de 2,700 empleos directos, es decir, 2,700 familias, además de los empleos indirectos que genera entre proveedores, transportistas y comercios locales. Un daño de esta magnitud no afecta solo a una compañía, sino a una de las principales fuentes de trabajo de la frontera.

La denuncia se presentó ante la Fiscalía General del Estado en octubre de 2025, luego de que una auditoría interna sobre cerca de tres años de operaciones detectara irregularidades en las áreas de Compras, Contabilidad e Informática, donde laboraba personal de confianza. De acuerdo con la denuncia, el esquema habría consistido en el cobro de servicios de mantenimiento que no se prestaron, por medio de proveedores relacionados.

De acuerdo con fuentes de la propia empresa, con esta resolución, el caso Rassini manda un mensaje claro: el daño a una empresa de la que dependen miles de familias se persigue con todo el peso de la ley.