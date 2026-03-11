Desconoce Morena la ley electoral: Gerardo Aguado

Por: Irene Zapata 10 Marzo 2026, 19:39

Dijo que el problema con Morena es que no hay precandidaturas únicas, por lo que la campaña que están realizando, está fuera de la ley.

El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Gerardo Aguado Gómez, dijo que Morena muestra un total desconocimiento de la ley al utilizar la silueta de la Presidenta Claudia Sheinbaum en sus precampañas. “Arriesgarse a utilizar la silueta de la Presidenta como parte toral de su precampaña, me parece en primera instancia desconocimiento de la ley, pero en segundo, cinismo absoluto al negar que violaran la ley, porque a todas luces se violenta al utilizar la imagen de la Presidenta de la República”. Dijo que esto refleja la falta de candidatos sólidos que puedan presentar una propuesta para sus distritos y en cambio echen mano de la imagen de Claudia Sheinbaum, además de que es muy claro que hay una violación al código electoral. Aguado Gómez dijo que ya la autoridad electoral se pronunció, y que Morena solo está utilizando el tema para hacer ruido mediático, por ello algunos de los precandidatos se niegan a acatar lo dispuesto por el IEC, que ordenó retirar la imagen de la Presidenta de los espectaculares y propaganda de los aspirantes de Morena. “No es ceguera ni miopía, me parece que es cinismo y desesperación. Están plasmadas estas leyes en la Constitución y armonizada en los estados, podrán ir a la autoridad federal, pero les van a decir los mismos”. Dijo que el problema con Morena es que no hay precandidaturas únicas, por lo que la campaña que están realizando, está fuera de la ley.