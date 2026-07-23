Descartan secuestro tras operativo en aeropuerto de Torreón

La Fiscalía de Coahuila informó que dos de los cuatro detenidos tras el operativo del martes en el aeropuerto de Torreón fueron descartados del caso

Un día después del operativo realizado en el Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia de Torreón, la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que las investigaciones permitieron descartar la participación de dos de las personas aseguradas y precisó que el caso está relacionado con un presunto fraude telefónico, no con un secuestro.

El despliegue fue efectuado este martes por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de corporaciones estatales, municipales y de la Guardia Nacional, luego de una investigación para ubicar a presuntos responsables de extorsiones y otros delitos cometidos mediante medios digitales.

Inicialmente fueron aseguradas cuatro personas; sin embargo, el delegado de la Fiscalía en la Región Laguna, Carlos Rangel, informó que tras el análisis de testimonios, videos y otros datos de prueba, se determinó que dos de los detenidos no tuvieron participación en los hechos investigados.

El funcionario explicó que los otros dos involucrados pertenecen a una empresa de seguridad privada y que, hasta el momento, los elementos recabados descartan que se haya tratado de un secuestro.

Las primeras indagatorias apuntan a un esquema de fraude telefónico, mediante el cual las víctimas habrían recibido llamadas para ser convencidas de realizar depósitos bancarios.

Las autoridades continúan integrando la carpeta de investigación para establecer cómo operaba el grupo y si existen más personas relacionadas con el caso.

Durante el operativo del martes, uno de los sospechosos intentó resguardarse dentro de las instalaciones del aeropuerto para evitar su captura, aunque finalmente fue localizado y asegurado por elementos de la Guardia Nacional.

La Fiscalía señaló que las investigaciones permanecen abiertas y será conforme avancen las diligencias cuando se determine la situación jurídica de los implicados y el posible alcance de la operación.