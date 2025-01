 Descartan presencia de Metapneumovirus humano en Coahuila

El secretario de salud estatal explicó que, aunque no se ha emitido alerta sanitaria federal, el gobierno mantiene una vigilancia epidemiológica activa

Luego de que en redes sociales circuló información relacionada con el Metapneumovirus humano, detectado en China, el secretario de salud de Coahuila, Eliud Aguirre, descartó la presencia de este virus en el estado.

El funcionario explicó que, aunque no se ha emitido ninguna alerta sanitaria a nivel federal, el gobierno mantiene una vigilancia epidemiológica activa y realiza pruebas aleatorias para identificar posibles virus circulantes.

Estas acciones forman parte de las estrategias para proteger a la población durante la temporada invernal, época del año en la cual se agravan los problemas de salud, especialmente de este tipo.

“Actualmente, en Coahuila no se han detectado casos relacionados con el Metapneumovirus humano. Seguimos atendiendo infecciones respiratorias comunes, como el resfriado o la influenza, las cuales no han generado complicaciones más allá de los síntomas típicos de estas enfermedades. Las pruebas realizadas hasta el momento no han arrojado resultados positivos para este tipo de virus”, afirmó.

Asimismo, destacó que la campaña de vacunación contra la influenza avanza de manera efectiva, y las autoridades sanitarias se mantienen alertas para garantizar la salud de la comunidad frente a enfermedades respiratorias.

