Descarta Manolo Jiménez efecto cascada de desempleo en Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, descartó que el reciente recorte en la planta de General Motors en Ramos Arizpe derive en un efecto cascada de desempleo dentro de la cadena de proveeduría automotriz, al señalar que el ajuste responde a un factor específico del mercado de autos eléctricos.

De acuerdo con el mandatario, el movimiento no obedece a una contracción general de la industria en la entidad, sino a condiciones particulares del segmento eléctrico y del mercado estadounidense.

¿Qué originó el ajuste en General Motors?

Jiménez Salinas explicó que la situación está relacionada con la disminución en la venta de vehículos eléctricos en EUA, tras la eliminación del subsidio federal de entre 7 mil y 8 mil dólares para compradores.

Este cambio impactó a plantas enfocadas en ese segmento, como las ubicadas en Coahuila, que abastecían principalmente al mercado estadounidense.

Estrategia estatal para evitar impacto en el empleo

Ante el escenario, el Gobierno del Estado activó una estrategia conjunta con las secretarías del Trabajo y de Economía, la empresa y los sindicatos, con el objetivo de evitar un impacto mayor en el empleo.

La medida busca reacomodar a los trabajadores mediante procesos de vinculación directa con empresas que actualmente demandan mano de obra.

Vacantes disponibles para reubicación

El gobernador detalló que existen más de 2 mil vacantes en la industria automotriz de la Región Sureste, además de alrededor de 700 empleos en el sector de la construcción, principalmente en proyectos industriales y de infraestructura.

Estas vacantes permitirían absorber una parte importante de la fuerza laboral liberada por el ajuste en el segmento eléctrico.

Antecedentes y situación de la proveeduría

Jiménez Salinas recordó que una situación similar ocurrió hace aproximadamente año y medio, cuando se logró la reubicación total de los trabajadores afectados.

Agregó que, con la información disponible, no se ha confirmado un impacto directo en empresas proveedoras, ya que el ajuste se concentró en un turno específico ligado a la producción de vehículos eléctricos.

Inversiones y panorama del sector automotriz

El mandatario indicó que General Motors mantiene comunicación permanente con el estado y ha informado sobre nuevas inversiones en vehículos de combustión interna, además de un anuncio cercano a mil millones de dólares, del cual una parte relevante se destinará a Coahuila.

Señaló que el empleo en la entidad se mantiene estable y que los ajustes forman parte de un reacomodo del mercado automotriz global, no de una crisis local.