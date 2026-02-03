Descarta fiscal que en Coahuila exista el 'cobro de piso'

El fiscal Federico Fernández Montañez dijo que en Coahuila existen algunos casos de extorsión, en las que los delincuentes tratan de amedrentar con engaños

Al señalar que en Coahuila se combate el delito de extorsión, el fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, declaró que en Coahuila, a diferencia de otras entidades, no existe el delito de “cobro de piso”. “Coahuila está libre. 100 por ciento. Aquí no hay cobros de piso. Y si alguien que nos esté viendo tiene un dato de que alguien llegue y le hagan cobro de piso, inmediatamente nos dicen a nosotros”. El cobro de piso es el cobro de cuotas “por protección” que exige la delincuencia a los propietarios de negocios o empresas, extorsionándolos so pena de provocarles daño a su patrimonio o a sus familias. Fernández Montañez dijo que en Coahuila existen algunos casos de extorsión, pero éstos se remiten a llamadas telefónicas en las que los delincuentes, frecuentemente de otros estados, tratan de amedrentara sus víctimas con engaños. “Son extorsiones virtuales. El 100 por ciento de los números que les hablan son de otros estados, es virtual y además es falso, obviamente te asustas, pero les damos a las víctimas los pasos a seguir. En otros estados, la extorsión no es virtual. Es cara a cara”.