Descarta director plaga de garrapatas en primaria de Saltillo

Señaló que la situación reportada generó inquietud entre algunas familias, pero no corresponde con las condiciones que actualmente presenta la escuela

Luego de que padres de familia manifestaran preocupación por una supuesta presencia de garrapatas en la Escuela Primaria Independencia, ubicada en la colonia Morelos de Saltillo, el director del plantel, David Hernández Castañeda, descartó que exista una plaga al interior de la institución.

Señaló que la situación reportada generó inquietud entre algunas familias, pero no corresponde con las condiciones que actualmente presenta la escuela.

El directivo explicó que el plantel ha sido sometido a labores de fumigación de manera periódica y que hasta el momento no se ha identificado una presencia considerable de estos parásitos.

Añadió que, pese a que la escuela se encuentra cerca de un arroyo y una plaza pública, las actividades escolares continúan de manera habitual y la asistencia de los alumnos se mantiene dentro de los niveles normales.

Hernández Castañeda también hizo un llamado a los padres de familia para evitar llevar perros durante los horarios de entrada y salida, debido a que los animales pueden ser portadores de garrapatas y, además, existe el riesgo de que se registren peleas entre mascotas en una zona donde se concentra una gran cantidad de estudiantes, docentes y familiares.

Por otra parte, padres de familia y maestros buscan plantear la posibilidad de que se realicen trabajos de mantenimiento en la plaza ubicada frente a la escuela.

El espacio es utilizado por las comunidades del jardín de niños, la Primaria Independencia y la Secundaria Técnica 56, todas ubicadas en este sector de la colonia Morelos, por lo que consideran necesario mejorar sus condiciones para beneficio y seguridad de quienes diariamente transitan y utilizan este lugar.