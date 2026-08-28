Desata riña entre danzantes, destrozos en iglesia de Saltillo

Por: Antonio Herrera 27 Agosto 2026, 22:20 Compartir

La celebración patronal en Saltillo acabó en enfrentamiento, dejando saldo de varias personas lesionadas y daños al inmueble.

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Una celebración religiosa en el ejido Buena Vista, en Saltillo, terminó en una fuerte confrontación luego de que una discusión, presuntamente entre integrantes de la Danza Guadalupana y la Danza de la Misericordia, escalara hasta llegar a los golpes. El altercado ocurrió durante la fiesta patronal y se extendió hasta el interior de la iglesia de Buena Vista, ubicada a espaldas de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. La riña provocó daños en el inmueble y afectaciones materiales entre los asistentes. Además de los destrozos, se reportaron personas lesionadas como consecuencia del enfrentamiento. El hecho causó sorpresa entre los participantes, quienes esperaban una jornada de carácter religioso y terminaron presenciando una disputa que alteró por completo la celebración.