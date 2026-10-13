Desarticulan punto de droga y aseguran a cuatro en Coahuila

Un operativo militar y estatal en Parras permitió la incautación de narcóticos y el traslado de las sospechosas a Saltillo.

Un operativo de seguridad realizado en la colonia Guillermo Urbina de Parras dejó como resultado la detención de cuatro mujeres, así como el aseguramiento de presuntas sustancias ilícitas y diversos objetos que quedaron a disposición de las autoridades investigadoras.

La intervención se llevó a cabo en un domicilio de la calle Francisco Villa, con la participación de elementos de la Fiscalía General del Estado, el Centro de Operaciones Estratégicas, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y Municipal, además de personal de la unidad canina.

Durante el cateo, las autoridades inspeccionaron tanto la vivienda como un vehículo Chrysler PT Cruiser estacionado en el exterior. De manera extraoficial, se reportó el aseguramiento de aproximadamente 39 gramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina y cerca de dos kilogramos de hierba verde y seca, presuntamente marihuana.

Entre los objetos decomisados también se encuentran tres básculas grameras, dinero en efectivo, bolsas de plástico, tres carteras y un cuaderno, los cuales serán analizados como parte de las investigaciones correspondientes.

En el operativo fueron detenidas cuatro mujeres identificadas como Dulce “NN”, Jazmín “NN”, Yolanda “NN” y Paola “NN”, quienes posteriormente fueron trasladadas a las instalaciones del Centro de Operaciones Estratégicas en Saltillo para continuar con el procedimiento legal.

El inmueble quedó asegurado y bajo resguardo de las autoridades, mientras se desarrollan las diligencias relacionadas con la carpeta de investigación.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes conforme avancen las investigaciones.