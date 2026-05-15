Desarticula FGE célula criminal en la Región Centro

El titular de la FGE, dijo que el detenido es considerado uno de los líderes de la organización criminal, que pretendía establecerse en este lugar.

La Fiscalía General del Estado (FGE) logró desarticular una célula de un grupo criminal que pretendía establecer operaciones en la Región Centro del estado, destacando la detención de una persona identificada como operador de la organización delictiva en los estados de Tamaulipas y Nuevo León.

Federico Fernández Montañez, titular de la FGE, dijo que el detenido, originario de Monclova, es considerado uno de los líderes de la organización criminal, que pretendía establecerse en la Región Centro.

“Se aseguró a una persona que pretendía fungir como líder de un grupo del crimen organizado en la Región Centro-Desierto, asimismo se nos autorizan algunos cateos por parte del Poder Judicial, se asegura un par de armas, se da vista a la FGR por el calibre de las armas, y nos da mucha información para poder desarticular la estructura que se pretendía crear en la región”.

Dijo que por lo menos durante 45 días, los servicios de inteligencia de las fuerzas estatales estuvieron monitoreando los movimientos de esta persona, cuya detención se dio sin hacer un solo disparo.

Informó que el detenido, Juan “N”, apodado “El Oso”, ya tenía antecedentes de actividad delictiva desde 2015, por lo que es importante monitorear y coordinar esfuerzos con las autoridades federales y otros estados.

“El Coahuila blindado, el Coahuila seguro no quiere decir que no pase nada, evidentemente todo el tiempo estamos alertas a lo que pueda suceder. Se previene mucho, pero lo que no se puede prevenir, va a tener una reacción rápida, contundente y determinante”.

Brindarán seguridad a candidatos que lo soliciten

Fernández Montañez dijo que cualquier candidata o candidato que requiera seguridad, puede acceder a ella haciendo la solicitud a la Fiscalía o a la autoridad electoral, y que hasta ahora solamente una, Delia Hernández, quien estuvo involucrada en una confrontación con otro político en San Pedro de las Colonias.

Al respecto, el Fiscal aseguró que no existen hasta ahora elementos para determinar que existió una “tentativa de homicidio” en contra de la candidata, como lo afirmó Morena en un comunicado de su Comité Ejecutivo Nacional.