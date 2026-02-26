Desaparición de ruta 2A complica traslados en Saltillo

La desaparición de la ruta 2A del transporte urbano en Saltillo ha generado inconformidad entre usuarios que ahora enfrentan mayores tiempos de traslado,

La desaparición de la ruta 2A del transporte urbano en Saltillo ha generado inconformidad entre usuarios que ahora enfrentan mayores tiempos de traslado, recorridos más largos a pie y la necesidad de utilizar rutas alternas para llegar a sus destinos.

Habitantes de sectores como Saltillo Norte, Las Torres y la Zona Centro señalaron que, desde que la ruta dejó de operar, sus trayectos diarios se han complicado, especialmente en horarios laborales y escolares.

Algunos usuarios reportaron que traslados que antes tomaban cerca de una hora ahora pueden extenderse hasta dos horas o más, debido a transbordos y tiempos de espera prolongados.

De acuerdo con información del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, la ruta 2A dejó de operar por inviabilidad financiera.

Autoridades municipales confirmaron que la línea trabajaba en números rojos y que, pese a ajustes tarifarios, no fue posible sanear sus finanzas, al operar con 14 unidades y atender a aproximadamente 2 mil usuarios por semana.

En el mismo contexto, autoridades de movilidad han reconocido que no es la única ruta con problemas financieros, ya que actualmente, al menos siete de las 20 rutas en circulación operan en números rojos, mientras que otras seis presentan una baja rentabilidad que las mantiene en una situación vulnerable.

En total, 13 rutas enfrentan dificultades económicas derivadas de la disminución de pasajeros, el aumento en costos de operación y la falta de integración de rutas alimentadoras, lo que abre la posibilidad de nuevos ajustes o salidas del sistema si no se implementan medidas de rescate.

El Ayuntamiento informó que se analiza la redistribución de recorridos mediante otras rutas o esquemas de alimentación para cubrir la demanda que dejó la 2A; sin embargo, usuarios han señalado que, hasta el momento, no existe una alternativa directa que replique el trayecto completo que ofrecía esa línea.

Mientras se define una solución estructural, los usuarios continúan ajustando sus rutinas diarias, en medio de un escenario que evidencia los retos financieros y operativos que enfrenta el sistema de transporte urbano en la capital coahuilense.