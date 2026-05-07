Desalojan a más de 650 en simulacro del CBTa No. 21 en Parras

El simulacro, realizado sin previo aviso, tuvo como objetivo evaluar la organización interna, los tiempos de reacción y la eficacia en protocolos de seguridad.

Un total de 654 personas, entre estudiantes, docentes y personal administrativo del CBTa No. 21, participaron en un simulacro de emergencia que logró evacuar completamente las instalaciones en 5 minutos con 31 segundos. El ejercicio también permitió reanudar las actividades en un tiempo de 7 minutos con 20 segundos, demostrando la capacidad de respuesta de la institución ante situaciones de riesgo.

El simulacro, realizado sin previo aviso, tuvo como objetivo evaluar la organización interna, los tiempos de reacción y la eficacia de los protocolos de seguridad. Durante la práctica se identificaron áreas de oportunidad para fortalecer los procedimientos. De acuerdo con el director de Protección Civil y Bomberos, Juan Manuel Parra Gallardo, las corporaciones de auxilio arribaron en 5 minutos con 15 segundos, destacando la coordinación oportuna entre los cuerpos de emergencia.

El director del plantel, Faustino Rafael Cueto Velázquez, subrayó la importancia de estas actividades para fomentar una cultura de prevención entre la comunidad estudiantil. En tanto, Saúl Peña Bermúdez explicó que el escenario planteado fue una explosión en un laboratorio con intoxicación por reactivos químicos, lo que implicó la activación de protocolos de evacuación, atención a lesionados, búsqueda y rescate, así como la intervención de brigadas especializadas.