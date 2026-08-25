Desaloja gasolinera por conato de fuego en terreno baldío

Un incendio registrado durante la tarde del domingo provocó momentos de alarma entre habitantes de la colonia Mirasierra, luego de que el fuego comenzara a extenderse por un terreno baldío ubicado a escasos metros de una estación de gasolina.
La emergencia fue reportada poco después de las 15:00 horas, generando preocupación por la posibilidad de que las llamas alcanzaran las instalaciones de combustible.
Como medida preventiva, el personal y los clientes que se encontraban en la gasolinera fueron desalojados mientras se controlaba la conflagración.
La evacuación permitió reducir riesgos ante un posible avance del fuego, que consumía principalmente maleza y vegetación seca del predio contiguo.
La situación quedó registrada en un video tomado desde el sector, donde además se escucha a una persona señalar que el incendio presuntamente habría sido provocado.
Afortunadamente, la emergencia no dejó personas lesionadas y terminó únicamente en un fuerte susto para vecinos, trabajadores y clientes que se encontraban en la zona.