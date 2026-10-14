Desaceleración económica afecta a la industria restaurantera

La desaceleración económica que atraviesa México ha comenzado a reflejarse en la industria restaurantera de diferentes regiones de Coahuila

La desaceleración económica que atraviesa México ha comenzado a reflejarse en la industria restaurantera de diferentes regiones de Coahuila, donde la pérdida del poder adquisitivo de muchas familias ha reducido la frecuencia con la que acuden a establecimientos para consumir alimentos.

Ante este panorama, los negocios del sector enfrentan el reto de mantener sus ventas mediante promociones y alternativas que se ajusten a los presupuestos de los consumidores.



El empresario saltillense Juan Ramón Cárdenas Cantú calificó como lamentable la situación económica que enfrenta el país y señaló que sus efectos comenzaron a sentirse desde el segundo semestre de 2025, con un impacto más pronunciado durante este 2026. «Nosotros empezamos a sentir esta desaceleración en el segundo semestre del 2025 y se vio altamente pronunciada en este 2026», declaró.

Antes las familias podían salir varias veces a la semana a consumir alimentos, especialmente los fines de semana; hoy ya la piensan para poder gastar debido a que el recurso se ajusta a otro tipo de necesidades que tienen las familias, por lo que es necesario replantear estrategias.”



Explicó que factores como la inflación y la disminución de empleos han provocado que las personas sean más precavidas al momento de administrar sus ingresos, lo que repercute directamente en las decisiones de consumo. «Definitivamente, la inflación y la disminución de empleos han hecho que la gente sea mucho más precavida y tome decisiones de dejar de salir a restaurantes», indicó.