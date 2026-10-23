Derriba poste tras perder el control de camioneta en Ramos Arizpe

La conductora fue identificada como Dayana Casandra Chavarría, de 32 años, quien viajaba a bordo de una Volkswagen Terramont

Una camioneta terminó contra un poste sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, en Ramos Arizpe, luego de que su conductora perdiera el control del volante. El accidente dejó daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

La conductora fue identificada como Dayana Casandra Chavarría, de 32 años, quien viajaba a bordo de una Volkswagen Terramont. El percance ocurrió cuando salió de la calle Cañón de las Navajas para incorporarse al bulevar.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer realizó la maniobra a exceso de velocidad y, mientras intentaba colocarse el cinturón de seguridad, perdió el control de la unidad.

La camioneta se impactó contra un poste, que cayó debido al golpe. Después de la colisión, el vehículo quedó atravesado sobre la vialidad, lo que generó la movilización de las autoridades municipales.

Paramédicos de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron para valorar a la conductora. Tras revisarla, determinaron que no presentaba lesiones que requirieran su traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y solicitaron una grúa para retirar la camioneta y trasladarla a un corralón. Las autoridades realizarían las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades por los daños ocasionados.