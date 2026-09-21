Derriba camión de personal tres postes en Las Torres

La unidad de transporte se desplazó sin control en la colonia Ciudad Las Torres tras soltarse el palancón estando estacionada.

Un camión de transporte de personal terminó derribando tres postes luego de presentar una falla mientras se encontraba en la calle Isis, de la colonia Ciudad Las Torres Segundo Sector.

La unidad, perteneciente a la empresa KGQ y marcada con el número económico 336, comenzó a desplazarse sin control y posteriormente impactó dos postes de energía eléctrica y uno de telefonía.

El conductor, Jacinto Leija Gaytán, de 52 años, explicó a las autoridades que el incidente ocurrió después de que el palancón de la unidad se soltara mientras el camión se encontraba estacionado.

Tras la falla, el operador no pudo detener el vehículo, que continuó avanzando hasta golpear los postes y finalmente detenerse.

El ruido de los impactos alertó a los vecinos, quienes realizaron el reporte al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del hecho y revisar la situación. No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incidente.