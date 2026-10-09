Derechos Humanos acumula más de 1,000 quejas en Coahuila

La Región Norte concentra el mayor número de señalamientos, con 299 quejas registradas, mientras que hasta octubre la Comisión ha emitido 17 recomendaciones

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) acumula 1,018 quejas en lo que va de 2026, principalmente relacionadas con corporaciones de seguridad pública, la Fiscalía General del Estado, municipios, instituciones educativas y servicios de salud, informó su presidente, José Ángel Rodríguez.

El funcionario detalló que la Región Norte concentra el mayor número de señalamientos, con 299 quejas registradas, mientras que hasta octubre la Comisión ha emitido 17 recomendaciones dirigidas a distintas autoridades. La expectativa es que al cierre del año esta cifra aumente a entre 25 y 30 recomendaciones.

Rodríguez señaló que, además de la atención de quejas, la CDHEC mantiene acciones de capacitación dirigidas a corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía, con el objetivo de fortalecer el respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones.

La Comisión también trabaja en dos posibles recomendaciones generales: una relacionada con la atención y protección de activistas de derechos humanos y otra enfocada en posibles casos de abuso y maltrato hacia animales.

Ambas se encuentran en proceso de revisión e investigación para determinar si existen elementos suficientes para su emisión.