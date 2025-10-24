Derechohabientes del IMSS piden mejor servicio en la Clínica 2

Algunos derechohabientes reconocieron la importancia de mejorar la imagen del inmueble, pero expresaron que lo más urgente es fortalecer el servicio médico

Una supuesta manifestación que se anunciaba para este jueves en la *Clínica 2 del IMSS resultó ser una falsa alarma, aunque el rumor generó expectación entre los usuarios y personal médico del hospital.

Durante la mañana se mantuvo vigilancia preventiva en los alrededores, sin que se registraran incidentes o concentraciones.

A pesar de ello, la atención se centró en los trabajos de rehabilitación del exterior del edificio, uno de los más antiguos del Instituto en Saltillo, que actualmente pasa por un proceso de restauración.

Algunos derechohabientes reconocieron la importancia de mejorar la imagen del inmueble, pero expresaron que lo más urgente es fortalecer el servicio médico.

“Qué bueno que se vea bonito, pero lo importante es que nos atiendan bien”, comentó una usuaria al salir del área de urgencias.

Entre las opiniones más repetidas, los pacientes pidieron mayor equipamiento médico, abasto suficiente de medicamentos y mobiliario actualizado.

Coincidieron en que la atención de calidad no depende solo de la apariencia del edificio, sino del compromiso institucional por brindar un servicio eficiente y humano.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué medidas tomará el IMSS para mejorar realmente la experiencia de sus derechohabientes?