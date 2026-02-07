Denuncian rechazo en contrataciones por adeudos con Infonavit

La Secretaría del Trabajo estatal iniciará un acercamiento con el instituto de vivienda para analizar esquemas que eviten que los créditos sean un impedimento

Trabajadores en búsqueda de empleo en Coahuila han comenzado a reportar rechazos en procesos de contratación debido a los altos descuentos salariales derivados de adeudos con el Infonavit, situación que ya encendió alertas entre autoridades laborales del estado.

Ante estos reportes, la Secretaría del Trabajo de Coahuila informó que iniciará un acercamiento con el instituto de vivienda para analizar esquemas que eviten que los créditos hipotecarios se conviertan en un impedimento para que las personas accedan a un nuevo empleo, particularmente quienes concluyeron contratos recientes o se encuentran en proceso de recontratación.

La titular de la dependencia, Nazira Zogbi Castro, señaló que los casos detectados han llegado a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, donde trabajadores han manifestado que algunas empresas optan por no contratarlos al considerar que los descuentos por crédito de vivienda reducen su ingreso disponible.

De manera paralela, la Secretaría del Trabajo da seguimiento a alrededor de 40 personas en la región Sureste que concluyeron contratos laborales por tiempo determinado y que actualmente buscan reincorporarse al mercado laboral, varias de ellas enfrentando esta problemática relacionada con adeudos ante el Infonavit.

La autoridad laboral subrayó que las obligaciones crediticias no deberían ser un factor de exclusión laboral, por lo que el objetivo del diálogo con el instituto es encontrar mecanismos que permitan a los trabajadores cumplir con sus pagos sin que ello limite sus oportunidades de empleo formal.

Este tema se suma a las acciones que desarrolla la dependencia estatal en materia de conciliación y justicia laboral, donde continúa el cierre gradual de las antiguas Juntas de Conciliación y Arbitraje como parte del nuevo modelo laboral, con avances significativos en municipios como Sabinas y procesos en curso en otras regiones del estado.

La Secretaría del Trabajo reiteró que el enfoque es proteger el derecho al empleo, facilitar la colocación laboral y evitar prácticas que, aunque no estén formalmente prohibidas, impacten de manera negativa en el acceso al trabajo formal en Coahuila.