Denuncian quema clandestina de basura junto a escuela en Saltillo

Vecinos de la colonia Jardines del Bosque señalaron que las llamas han alcanzado niveles peligrosos, al grado de estar cerca de propagarse hacia el plantel

La quema constante de basura en un tiradero clandestino ubicado en la colonia Jardines del Bosque, en Saltillo, encendió la alerta entre vecinos y personal educativo ante el riesgo sanitario y ambiental que representa, especialmente por su cercanía con una escuela primaria.

El punto se localiza en el cruce de las calles Pino y Ciprés, a un costado de la plaza El Tanque y detrás de la primaria Frida Kahlo, donde habitantes denunciaron la acumulación de desechos y su quema frecuente, principalmente durante la madrugada.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, en el lugar se han acumulado llantas, muebles, ropa, escombro y basura doméstica, además de animales muertos en descomposición, lo que genera olores intensos y la presencia de fauna nociva.

Vecinos señalaron que las llamas han alcanzado niveles peligrosos, al grado de estar cerca de propagarse hacia la institución educativa, lo que ha incrementado la preocupación entre docentes y padres de familia, sobre todo ante el regreso a clases y las altas temperaturas previstas.

Indicaron que, pese a que el municipio ha realizado labores de limpieza en diversas ocasiones, los tiraderos vuelven a formarse en cuestión de días, replicando la problemática detectada en otros sectores como la colonia Morelos.

Además del impacto ambiental, los habitantes advirtieron afectaciones a la salud, ya que el humo y los olores dificultan la respiración, especialmente por las mañanas.

Ante esta situación, autoridades de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo han iniciado operativos para ubicar a los responsables, quienes podrían enfrentar sanciones económicas y arrestos.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix ha reiterado el llamado a la ciudadanía para denunciar a quienes tiren o quemen basura, a fin de frenar esta práctica que persiste en distintos puntos de la ciudad.

Mientras tanto, los vecinos insisten en que la solución requiere no solo operativos, sino también mayor corresponsabilidad social para evitar que los espacios recién limpiados vuelvan a convertirse en focos de contaminación.