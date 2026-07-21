Denuncian que agua sale como lodo de llaves en Piedras Negras

Habitantes de Piedras Negras denuncian que el agua sale con apariencia de lodo. SIMAS atribuye el problema al aumento de turbiedad del Río Bravo.

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Un habitante de Piedras Negras, compartió un video para denunciar que el agua que llega a su domicilio tiene un color café y una consistencia similar al lodo.

En las imágenes, el vecino abre la llave de su domicilio y muestra el agua completamente turbia. Mientras graba, lanza un reclamo dirigido al alcalde Jacobo Rodríguez: "¡Eh, Jacobo, es puro chocolate!", en referencia al aspecto del agua.

El problema no sería aislado, ya que usuarios de distintos sectores del municipio aseguran haber recibido agua con las mismas características.

El pasado 17 de julio, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) informó que el incremento en la turbiedad del agua del Río Bravo, provocado por el aumento extraordinario de su caudal, obligó a reducir la operación de algunas bombas en los cárcamos, lo que también ocasionó baja presión en diversas colonias.

Según el organismo, la medida fue implementada para proteger los equipos de bombeo y garantizar la calidad del agua durante el proceso de potabilización. Asimismo, señaló que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones del río y que la operación total se restablecerá una vez que disminuyan los niveles de turbiedad.

Entre las colonias que podrían presentar afectaciones por baja presión se encuentran Juárez, Hidalgo, 28 de Junio, Central, Esfuerzo Nacional, Nísperos, Las Fuentes, Real del Norte, Palmas, Nueva Americana, Centro, Mundo Nuevo y Campo Verde.

Mientras tanto, las denuncias ciudadanas continúan acumulándose en redes sociales, donde los usuarios exigen una solución inmediata y cuestionan la calidad del agua que reciben en sus hogares.