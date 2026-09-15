Denuncian presunto abuso laboral contra menor en taquería

Además de la presunta agresión, trabajadores y familiares señalaron que existirían antecedentes de supuesto maltrato psicológico

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Familiares y trabajadores de la taquería “La H”, ubicada sobre el bulevar principal de la colonia Bonanza, en Saltillo, solicitaron que las autoridades investiguen un presunto caso de agresión física y abuso laboral en contra de un joven estudiante menor de edad.

Según la denuncia difundida en redes sociales, el incidente habría ocurrido cerca de las 3:00 de la madrugada, cuando los empleados se disponían a realizar labores de limpieza después de solicitar que concluyera la atención al público, al considerar que cualquier tiempo adicional debía ser pagado como horas extras.

Denuncian presunta agresión contra el estudiante

El reporte señala que un hombre identificado como Luis “N”, señalado como presunto propietario del negocio, habría confrontado al joven luego de que este manifestara que no continuaría atendiendo clientes fuera de su horario laboral sin recibir la remuneración correspondiente.

La acusación indica que el hombre presuntamente lo habría sujetado por el cuello, situación ante la cual varias compañeras del trabajador intervinieron para separarlos. El menor habría quedado con marcas visibles en el cuello y parte del altercado habría quedado registrado en un video que posteriormente fue difundido.

Solicitan investigar y deslindar responsabilidades

Además de la presunta agresión, trabajadores y familiares señalaron que existirían antecedentes de supuesto maltrato psicológico y cuestionaron las condiciones de higiene del establecimiento.

Por ello, solicitaron que se revise el caso y el material videográfico para determinar lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento se trata de señalamientos contenidos en una denuncia pública y corresponderá a las autoridades competentes realizar las investigaciones correspondientes.