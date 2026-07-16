Denuncian por hostigamiento a diputado del PT en Coahuila

Beatriz Fraustro señalo que Antonio Flores grabó con su teléfono celular a la oficial mayor, además de perseguirla y acecharla

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En rueda de prensa, Beatriz Fraustro Dávila dio a conocer que la oficial mayor del Poder Legislativo, Mariana Alejandra Sánchez Simental, interpuso una denuncia en contra del diputado del Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores Guerra, por el delito de hostigamiento.

Lo anterior, debido a que ese día el legislador realizó una larga transmisión en vivo para redes sociales donde todo el tiempo enfocaba a la funcionaria, a quien a la vez cuestionaba públicamente, la decisión de intervenir en sus suspensión ante las contantes faltas que tony Flores presento en periodo de campaña.

Estos hechos ocurrieron el pasado 30 de junio en un grupo de simpatizantes del PT alteró el orden al término de la sesión, los inconformes irrumpieron en la tribuna, golpearon las curules ademas de que lanzaron una serie de consignas a las diputadas y diputados.

Beatriz Fraustro señalo que Antonio Flores grabó con su teléfono celular a la oficial mayor, además de perseguirla y acecharla, por lo que Sánchez Simental decidió recurrir a la vía legal para presentar la denuncia correspondiente.

Asi mismo confirmo que el regreso del legislador Anonio Flores Guerra debera registrarse para el mes de septiembre que concluyan los trabajos de la permanente, en tanto se mantienen atentos a las debidas resoluciones legales derivadas de los amparos interpuestos por la suspensión del legislador.