Denuncian omisión de autoridades en caso de presunta violencia

Don Federico solicitó la intervención de autoridades para que se agilice la investigación al caso de su hija de 4 años, a quien, según afirma, no ha podido ver

Don Federico solicitó públicamente la intervención de las autoridades para que se agilice la investigación en torno al caso de su hija de 4 años, a quien, según afirma, no ha podido ver desde hace meses.

El denunciante explicó que la menor fue llevada por su expareja y la madre de ella a un domicilio en Saltillo, donde actualmente reside, mientras él es originario de Monterrey, Nuevo León.

Federico asegura que la niña estaría siendo víctima de violencia familiar y que incluso podría estar en riesgo de sufrir violencia sexual.

De acuerdo con su testimonio, hace dos años interpuso una denuncia formal ante la autoridad competente, sin embargo, hasta la fecha no ha obtenido respuesta ni avances en el proceso legal.

"No sé cómo está mi hija, no sé si come bien, si está sana. Es desesperante como padre no poder abrazarla ni cuidarla", expresó.

"Ya puse la denuncia, llevé pruebas y pedí medidas de protección para ella, pero las autoridades no han hecho nada en dos años", añadió.

"Solo pido que la revisen, que se aseguren de que esté bien y que me permitan verla. Es mi hija y tengo derecho a saber que está segura", señaló.

El padre pidió a las instancias de procuración de justicia actuar de manera inmediata para salvaguardar la integridad física y emocional de la menor, y reiteró su preocupación por el bienestar de su hija.